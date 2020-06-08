Пенза, , 11:30 — REGNUM В Пензенской области 8 июня лабораторно подтверждены 110 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала наблюдения зафиксировано 3053 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения 2433 человека, за сутки — 27 пациентов. Скончались с начала пандемии 26 жителей региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко произошел первый случай смерти медицинского работника.

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