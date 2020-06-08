Москва, , 10:43 — REGNUM В РФ за минувшие сутки выявили ещё 8985 носителей коронавируса. Об этом 8 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах РФ. Умерли 112 человек, выздоровели почти 4 тысячи.

Лидером по числу подтверждённых случаев заражения остаётся Москва — 2001 случай. За столицей следуют Подмосковье — 751 случай, Петербург — 326, Нижегородская область — 305, Свердловская область — 249, Воронежская область — 228, Ростовская область — 189, Красноярский край — 159, Саратовская область — 137, Тыва — 131. Более сотни заражений выявлено в ХМАО, Дагестане, Челябинской, Смоленской, Архангельской, Ивановской, Волгоградской, Тульской, Пензенской, Новосибирской областях.

Всего в РФ выявили 476 658 случаев заражения, зафиксирован 5971 летальный исход. Выздоровели более 230 тысяч человек.