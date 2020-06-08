Кострома, , 10:37 — REGNUM В Костромской области за прошедшие сутки выявили 25 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Буе, Буйском районе и Костроме. В основном, заражения костромичи получают через приезжих, родственников и «бытовые связи».

За весь период эпидемии в Костромской области зарегистрировано 926 носителей вируса SARS-CoV-2, включая 479 выздоровевших. На карантине после контакта с заражёнными в регионе находятся 900 человек. Тестирование на наличие SARS-CoV-2 прошли более 32 тысяч человек.