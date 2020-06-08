Москва, , 10:35 — REGNUM В России не пользуются интернетом 22% граждан. Пользуются в разной степени 74% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Каждый день посещают сайты в интернете 69% опрошенных, среди молодых людей 18−24 дет — 95%, 31 045 лет — 88%. Раз в неделю в глобальную сеть входят 4%, раз в месяц — 1% граждан.

Пользуются домашним интернетом 21% респондентов, мобильным — 27%, более половины (51%) — и тем, и другим. За последние два месяца стали чаще пользоваться интернетом 27%. У 63% потребности не изменились.

Опрос проведен 16−17 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинству жителей Россииинтернет нужен для того, чтобы узнавать новости и получать интересующую их информацию — 41% и 45% соответственно.

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