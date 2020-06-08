Джакарта, 8 июня 2020, 10:32 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии Джакарте продолжает расти, в результате чего общее число случаев заражения достигло 8033, сообщает Kompas.
«В Джакарте сообщили о 163 новых случаях», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 29 521 случай заражения SARS-CoV-2.
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