Нью-Йорк, США, , 10:29 — REGNUM Энтузиасты создали необычную модификацию для игры Red Dead Redemption 2, которая превращает главного героя в Супермена. Об этом 7 июня сообщило издание Kotaku.

При помощи модификации Super Arthur протагонист Red Dead Redemption 2 получает возможность летать и с огромной силой бросать своих противников. Издание отмечает, что необычный мод пока нельзя скачать бесплатно.

Напомним, Red Dead Redemption 2 — это приключенческий экшен, события которого разворачиваются на Диком Западе. Релиз игры состоялся в 2018 году.

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