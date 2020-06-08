Мурманск, , 10:24 — REGNUM В медучреждениях Мурманской области с диагнозом COVID-19 находятся 546 пациентов, из них 25% — в состоянии средней степени тяжести. 12 человек — в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся двое, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Среди госпитализированных 45% с осложненным течением COVID — 247 пациентов с внебольничной пневмонией. Общий коечный фонд — 804 койки, в том числе 300 с «кислородом» и 137 с ИВЛ», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с начала эпидемии зарегистрировано 3576 заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 2485 человек, семь скончались.