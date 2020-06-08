Грозный, , 10:22 — REGNUM Малоимущие и многодетные семьи из 11 сел Дагестана получили продовольственные наборы от регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В продуктовую корзину вошли мука, сахар, рис, макароны и подсолнечное масло, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

«При содействии общественного совета «Аух» 500 малоимущих, остронуждающихся и многодетных семей из 11 сел Новолакского и Казбековского районов Дагестана получили продовольственные наборы, состоящие из продуктов первой необходимости — 5 кг муки, 5 кг сахара, 3 кг риса, 2 кг макаронных изделий и подсолнечное масло», — написал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что жители этих 11 населенных пунктов в связи с пандемией коронавируса оказались в изоляции и лишились возможности выезжать за продуктами.

Напомним, ранее помощь от РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова получила центральная городская больница дагестанского Хасавюрта. По словам Рамзана Кадырова, из Чечни в медучреждение поступила партия оборудования, средств защиты и медикаментов, используемых в лечении тяжелых пациентов с COVID-19, на сумму свыше 2 млн рублей.

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