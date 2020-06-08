Волгоград, , 10:20 — REGNUM Возможность отмены обязательного ношения перчаток рассмотрят власти Волгоградской области. Причиной послабления стала жаркая погода, сообщили 8 июня в региональном оперативном штабе.

В регион пришло лето — установилась высокая дневная температура воздуха, ожидается её дальнейшее повышение. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров поручил до конца дня рассмотреть и принять решение по вопросу обязательного ношения перчаток. Предлагается носить «защиту» в добровольном порядке и регулярно мыть руки хозяйственным мылом и использовать антисептики.

Кроме того, с учётом мнений главного государственного санитарного врача региона, Клинического совета области по борьбе с коронавирусной инфекцией и облздрава губернатором дано поручение подготовить предложения о возможности смягчения ограничительных мер.