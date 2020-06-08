Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM В реке Оклан, на берегу которой расположен одноименный посёлок, растёт уровень воды. На утро 8 июня он составил уже 530 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Подъём воды за сутки составил 13 см. Наблюдается разлив воды в пойме, выход грунтовых вод в пониженных участках села, затопление тундровой зоны, образование луж из-за подъёма грунтовых вод на трёх сельских улицах.

Спасатели мониторят ситуацию и готовы прийти на помощь селянам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке эвакуировали северное село Парень в Пенжинском районе, обострилась паводковая ситуация в Соболевском районе.