Москва, , 10:22 — REGNUM Роскосмос завершил приём заявок в отряд космонавтов, на очный отбор приглашены 28 претендентов. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба госкорпорации.

Заявки принимались в рамках открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты. О начале конкурса было объявлено в июне 2019 года.

В Роскосмос поступили 1404 обращения, полный комплект документов предоставили 156 человек: 123 мужчины и 33 женщины. На шести заседаниях члены комиссии рассмотрели заявки 90% претендентов.

Приглашение на очный этап отбора направлено 28 кандидатам, трое из них — женщины, уточнили в госкорпорации. Из-за пандемии коронавируса срок приёма документов продлён до конца июня.

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