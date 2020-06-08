Москва, 8 июня 2020, 10:16 — REGNUM Свыше 13 млн тестов на коронавирус было проведено на территории России с начала пандемии по настоящее время. Об этом 8 июня говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также в нем сообщается, что в настоящее время в России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается более 320 тысяч человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Саратовской области 8 июня подтвердились 137 новых положительных тестов на коронавирус.
Читайте развитие сюжета: В России коэффициент распространения коронавируса превысил единицу