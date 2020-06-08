Москва, , 10:16 — REGNUM Свыше 13 млн тестов на коронавирус было проведено на территории России с начала пандемии по настоящее время. Об этом 8 июня говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 07.06.2020 проведено 13 016 023 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также в нем сообщается, что в настоящее время в России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается более 320 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Саратовской области 8 июня подтвердились 137 новых положительных тестов на коронавирус.

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