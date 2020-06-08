Уфа, , 10:19 — REGNUM Свыше ста доноров сдали «антиковидную» плазму крови в Башкирии. Об этом 8 июня сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, динамика в этом направлении есть. Уже более ста человек стали донорами такой плазмы крови.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае текущего года в республике начали заготавливать плазму крови людей, которые перенесли инфицирование коронавирусом. Специалисты поясняют, что в такой крови содержится много антител, которые эффективно борются с этой инфекцией. Плазму переливают тяжелобольным пациентам, что дает им шанс на выздоровление.

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом утвердил денежные выплаты таким донорам.

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