Симферополь, , 10:15 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у восьми граждан. Об этом 8 июня со своей страницы в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«За 7 июня на территории республики подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 — при обращении за медицинской помощью», — отметил Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 446 положительных тестов на новую инфекцию, 14 человек скончались.

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