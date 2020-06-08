Симферополь, 8 июня 2020, 10:15 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у восьми граждан. Об этом 8 июня со своей страницы в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 446 положительных тестов на новую инфекцию, 14 человек скончались.
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