Волгоград, , 10:11 — REGNUM Два летальных исхода зарегистрированы 7 июня у пациентов с коронавирусом в Волгоградской области. Общее количество смертей возросло до 23, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Скончались жители Михайловки. 58-летняя женщина обратилась за медицинской помощью на четвертые сутки после начала заболевания. Она была госпитализирована в инфекционное отделение Михайловской ЦРБ. У пациентки диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией, она также страдала хроническими заболеваниями.

Второй скончавшийся — 49-летний мужчина. Он обратился за медицинской помощью после возвращения из Москвы. У него была выявлена пневмония с коронавирусом.