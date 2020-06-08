Рамалла , , 10:09 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Палестине было выявлено 8 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня рассказала на брифинге министр здравоохранения страны Май эль-Кела.

«Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в окрестности города Хеверон на Западном берегу реки Иордан», — сказала глава палестинского минздрава.

Также она уточнила, что в данное количество входит трое детей и рассказала, что общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране теперь стало 651.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о продлении действия комендантского часа до 14 июня, который введен из-за пандемии коронавируса на территории Гондураса, приняли власти страны.