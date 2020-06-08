Магадан, Магаданская область, , 10:15 — REGNUM В Магадане с 8 июня приступают к завершению отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Глава Магадана Юрий Гришан подписал постановление об окончании отопительного сезона при достижении среднесуточной температурой воздуха необходимого норматива — +8 градусов в течение пяти дней.

Так, отопительный сезон уже завершили в посёлке Уптар.

При этом параллельно ведётся подготовка к очередному отопительному сезону — на ТЭЦ завозят уголь.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов раскритиковал глав муниципалитетов, «которым резко стало жарко», за раннее отключение теплоснабжения.