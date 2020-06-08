Петропавловск-Камчатский, , 10:13 — REGNUM Следственное управление СК РФ на Камчатке начало проверку в доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском в связи с информацией о вспышке коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Следователи изучат все факты, изложенные в СМИ, проверят все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме ребёнка на Камчатке выявлена вспышка коронавируса. По сообщениям медиков, заражены 28 человек, преимущественно сотрудники, но есть среди зараженных и дети.