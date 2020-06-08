Киев, , 10:10 — REGNUM По состоянию на утро 8 июня на Украине выявили 27 462 случая заражения коронавирусом, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, за минувшие сутки в стране зафиксировали 463 новых случаев заражения. Всего на Украине выздоровели 12 195, от последствий болезни скончались 797.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института сердца Борис Тодуров заявил о том, что продолжение губительной медицинской реформы на Украине может привести к забастовкам врачей и пациентов.

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