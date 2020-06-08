Нур-Султан, , 09:53 — REGNUM Полиция задержала 26-летнего жителя Нур-Султана по подозрению в девяти фактах мошенничества на общую сумму 40 млн тенге ($100 тыс.), сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По версии следствия, молодой человек завладел деньгами девяти человек под предлогом предоставления автомобилей по заниженной цене через аукцион. Полиция проводит расследование по статье «Мошенничество».

Напомним, 29 мая в полиции Казахстана сообщили о задержании мошенника, который похитил более 40 млн тенге ($100 тыс.), представляясь сотрудником обменного пункта.

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