Москва, , 09:52 — REGNUM Большинству жителей России интернет нужен для того, чтобы узнавать новости и получать интересующую их информацию — 41% и 45% соответственно, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Интернет нужен для общения с родными, друзьями, знакомыми 28% опрошенных, для работы — 25%, для просмотра фильмов и передач — 17%, для учебы — 17%, для развлечений и досуга — 13%.

Используют интернет для банковских операций и покупок онлайн по 3% респондентов, для прослушивая музыки и чтения книг — по 2%. Пользуются электронной почтой в облаке 1% респондентов.

Телефонный опрос проведен 16−17 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России интернетом не пользуются около 29,4 млн человек (в возрасте от 12 лет), что составляет около 24% от населения страны.

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