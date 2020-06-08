Уфа, , 10:12 — REGNUM Ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса на территории Башкирии, на текущей неделе не будет. Об этом 8 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на заседании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике фиксируют увеличение количества зараженных пожилых людей, а это является угрозой жизни и здоровью этих граждан. Поэтому оснований для снятия ограничений нет.

Он также отметил, что снятие ограничений будет рассматриваться только после снижения показателей инфицирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.

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