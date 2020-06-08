Петропавловск-Камчатский, , 09:46 — REGNUM Из Владивостока в Петропавловск-Камчатский прибыла бригада медиков. Специалисты будут спасать полуостров от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В медицинский десант из Приморья вошли терапевты, рентгенолог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, фельдшер и медсестры.

Медиков пригласило правительство Камчатки для помощи в стационарах. С апреля 2020 года эти медики борются с коронавирусом. Когда узнали, что на Камчатке катастрофически не хватает медиков, сами вызвались поехать

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка занимает первое место в России по дефициту медицинских кадров. Многие медики сегодня заразились коронавирусом и не могут работать. Только в скорой помощи Петропавловска заражены 110 сотрудников. Один водитель скончался.