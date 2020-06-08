Элиста, , 09:41 — REGNUM В Калмыкии объявлено о начале второго этапа снятия ограничений. Изменения в указ главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия» подписал глава региона Бату Хасиков.

В частности, в рамках второго этапа будет разрешена торговля непродовольственными товарами, смогут начать работу уличная торговля и открытые рынки. Торговые центры также получают возможность возобновить работу после согласования с администрацией Элисты и при выполнении всех требований Роспотребнадзора. Также объявлено о запуске общественного транспорта, как городского, так и межмуниципального — все маршруты начнут работу с 9 июня. При этом система контроля над соблюдением эпидемиологических требований будет усилена, а собственно режим ограничений продлён на две недели.

«В очередной̆ раз обращаю внимание на необходимость соблюдения социальной̆ дистанции, обязательного масочного режима. Всем жителям и организациям необходимо соблюдать все меры безопасности и правила, предписанные Роспотребнадзором и закреплённые нормативными актами. Переход ко второму этапу снятия ограничений не должен нас расслаблять. Нам важно сохранить позитивную динамику, чтобы в противном случае «не откатиться» назад. Тогда встанет вопрос об отмене послаблений», — написал глава Калмыкии Бату Хасиков на странице в социальной сети.