Белгород, , 09:42 — REGNUM Два летальных исхода зарегистрированы 7 июня у пациентов с коронавирусом в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По данным департамента здравоохранения, скончались жители Яковлевского и Старооскольского городских округов. Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе возросло до 30, причём пятеро человек скончались в минувшие выходные.

К аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов. С начала пандемии выздоровели 1220 человек.