Киев, 8 июня 2020, 09:42 — REGNUM Бывшего главу «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины (СБУ) для вручения подозрения. Об этом радикал написал 7 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Стерненко заявил, что не может прийти в СБУ, поскольку повестка пришла за два дня до даты проведения мероприятия, а законом предусмотрен вызов минимум за три дня.
Как сообщало ИА REGNUM, Стерненко подозревают в убийстве, совершённом в Одессе в 2018 году.
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