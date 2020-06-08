Киев, , 09:42 — REGNUM Бывшего главу «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины (СБУ) для вручения подозрения. Об этом радикал написал 7 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00», — сказано в сообщении.

Стерненко заявил, что не может прийти в СБУ, поскольку повестка пришла за два дня до даты проведения мероприятия, а законом предусмотрен вызов минимум за три дня.

«Я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту», — прокомментировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Стерненко подозревают в убийстве, совершённом в Одессе в 2018 году.

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