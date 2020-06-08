Тбилиси, , 09:39 — REGNUM В Грузии выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Новые данные были опубликованы 8 июня на сайте Stopcov.ge.

По официальной статистике, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 810. Количество победивших коронавирус в течение суток увеличилось на девять. Теперь их 683, что составляет 84% от всех выявленных зараженных.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 2915 человек, госпитализированы — 237.

Напомним, в Грузии в течение недели выявляют менее пяти зараженных в сутки. С 8 июня в стране снимается запрет на работу междугородного общественного транспорта, кроме железнодорожного.

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