Уфа, , 09:33 — REGNUM 4017 фактов заражения коронавирусом выявили в Башкирии. Об этом 8 июня сообщил глава министерства здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, за минувшие 24 часа в регионе было выявлено 89 носителей этой инфекции. При этом темп прироста составляет 2,2 процента, а заболеваемость — 92 случая на сто тысяч населения.

Отмечается, что 1086 пациентов проходят лечение в больницах, из них у 41 пациента зафиксировано тяжелое состояние. А 1460 граждан лечатся дома.

При этом справились с вирусом 1453 человека, в том числе 16 человек — за минувшие 24 часа. А 18 пациентов с COVID-19 скончались (в минувшие сутки не было зафиксировано смерти таких пациентов).

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