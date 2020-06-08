Ирвайн, США, , 09:25 — REGNUM Activision Blizzard отменила онлайн-трансляцию, посвящённую игре World of Warcraft: Shadowlands, из-за протестов в США. Об этом 7 июня сообщило издание Eurogamer.

Представители компании заявили: «Сейчас должны быть услышаны более важные голоса, чем наши». Новая дата проведения трансляции пока не сообщается.

Напомним, Shadowlands — это новое масштабное дополнение для массовой многопользователськой ролевой игры World of Warcraft. По сюжету аддона, геймеры получают возможность попасть в загробный мир и разрушить коварные планы королевы Сильваны.

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