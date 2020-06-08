Орск, Оренбургская область, , 09:24 — REGNUM В Орске Оренбургской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее подвергли риску заражения ВИЧ-инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, ВИЧ-инфицированный мужчина скрыл диагноз от орчанки и вступил с ней в интимную связь без средств контрацепции. Между тем гражданина ранее предупреждали об ответственности за распространение вируса и о необходимости информировать о своем заболевании половых партнеров.

В настоящее время в отношении орчанина возбудили уголовное дело части 1 статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией». Мужчине грозит до одного года лишения свободы.