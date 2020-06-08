Ташкент, , 09:24 — REGNUM С 30 мая по 6 июня 2020 года из России в Узбекистан вернулись 1642 гражданина республики, сообщили в пресс-службе узбекистанского посольства в Москве.

За это время организовано пять рейсов, которые доставили в Ташкент граждан Узбекистана из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. При составлении списков пассажиров приоритет отдавался пожилым людям, беременным женщинам, а также больным.

Кроме того, через территорию Казахстана из Самарской области в Узбекистан вернулись 367 граждан республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня заместитель главы правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что власти республики планируют в ближайшее время восстановить международное авиасообщение.

Читайте также: В Узбекистане возобновят международное авиасообщение