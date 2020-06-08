Благовещенск, , 09:26 — REGNUM В Амурскую область, на строительство крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода, прибыл специальный отряд медиков. Спецотряд направила в регион для защиты от коронавируса организация «СОГАЗ «Профмедицина».

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Как сообщила Российская газета, 34 высококвалифицированных медицинских специалиста протестируют на коронавирусную инфекцию весь персонал, проведут витаминизацию работников, при необходимости займутся лечением заразившихся.

Рядом со строительной площадкой развернут эвакосортировочный госпиталь на 88 коек. Также на Амурский ГПЗ доставлено более 10 тонн медикаментов. Для вновь прибывших рабочих организовано 11 обсерваторов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Амурском ГПЗ строятся обсерваторы для изоляции людей, заразившихся коронавирусной инфекцией.

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