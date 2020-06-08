Москва, , 09:22 — REGNUM У большинства жителей России (73%) в период самоизоляции отношения в семье не изменились, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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Улучшились семейные отношения и стали более дружественными у 11% опрошенных. Об ухудшении отношений между домочадцами заявили 7%. Затруднились ответить 9%.

Среди тех, на кого не повлияла самоизоляция, оказались граждане 45−55 лет (80%) и жители Москвы (63%).

Опрос проведен в апреле — мае 2020 года. Опрошены 600 жителей крупных городов России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми любимыми хобби в период самоизоляции жители России назвали садоводство (15%), спорт (12%), чтение (11%), рукоделие (11%), рыбалку и охоту (7%).

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