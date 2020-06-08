Воронеж, , 09:21 — REGNUM 228 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.

«В понедельник, 8 июня, официально подтверждено заражение 228 человек в регионе», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В регионе установлен новый рекорд по выявленному за сутки числу носителей за весь период пандемии — за предыдущие сутки сообщалось о 139 новых случаях, что на тот момент также являлось рекордом для региона.

Таким образом, Воронежская область перешагнула отметку в три тысячи заразившихся — общее число подтверждённых случаев составило уже 3 тыс. 065. Выздоровели 1 тыс. 692 пациента, 19 скончались.