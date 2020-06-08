Сантьяго, 8 июня 2020, 09:18 — REGNUM Открытое бета-тестирование игры Rock of Ages 3: Make & Break пройдёт 9 июня 2020 года. Об этом 7 июня сообщило издание Eurogamer.
В рамках бета-тестирования геймеры смогут бесплатно поиграть в Rock of Ages 3: Make & Break. Полноценный релиз проекта ожидается 21 июля 2020 года.
Разработчики позиционируют Rock of Ages 3: Make & Break как «смесь Tower Defence и Arcade Action, наполненную юмором в духе «Монти Пайтона». Проект будет доступен на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Stadia.
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