Москва, , 09:16 — REGNUM Жара в Москве прогреет воздух на семь градусов выше нормы, сообщает 8 июня центр «Фобос».

»Синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему вновь выдастся очень тёплый день с температурным фоном на шесть-семь градусов выше климатической нормы», — говорится в информации.

По данным синоптиков, из-за интенсивного прогрева и повышенной влажности воздуха после обеда появятся кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние. Ожидается кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха в Москве прогреется до 29 градусов, в Подмосковье — до 30 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.