Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM Борт авиаперевозчика «Победа» прибыл в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) в необычном облачении — на нос самолёта словно надели медицинскую маску. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

На самом деле, маску на передней части корпуса просто дорисовали.

«О том, как важно в ситуации с COVID-19 носить маску, напоминают даже самолеты», — комментируют в штабе.

Кроме того, на фюзеляже авиаборта разместили благодарность медикам, борющимся с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 7419 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.