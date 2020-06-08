Орландо, США, , 09:12 — REGNUM Издательская компания 1C Entertainment анонсировала дополнение Missons and Monsters для тактической ролевой игры Fell Seal: Arbiter’s Mark. Об этом 7 июня сообщила «Игромания».

Релиз Missions and Monsters ожидается 23 июня на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В этом дополнении игроков ожидают пять новых локаций, возможность приручать могущественных монстров и несколько уникальных классов персонажей.

Напомним, Fell Seal: Arbiter’s Mark — это масштабная ролевая игра, релиз которой состоялся в апреле 2019 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров.

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