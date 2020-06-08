Москва, , 09:11 — REGNUM Наиболее значимыми сторонами своей жизни жители России считают здоровье, отношения в семье и безопасность. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Наиболее значимыми сторонами жизни наших соотечественников остаются здоровье (их собственное и их близких) — 99%, отношения в семье (98%) и безопасность (97%)», — сообщили исследователи.

Также 96% опрошенных считают важным материальное положение семьи, социальная инфраструктура в месте проживания важна для 94% респондентов.

Наименьшую важность для граждан представляют участие в общественной и политической жизни (40%), а также продвижение по карьерной лестнице (33%), передает ТАСС.

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Опрос был проведен 22 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, в России выросло число граждан, считающих, что тяжелые для них времена ещё впереди. Так, если в середине марта так думал 71% опрошенных, то в начале мая об этом заявили 82% граждан. Обратного мнения придерживаются 9%.

При этом более половины опрошенных (51%) в целом оценивают сложившуюся в России экономическую ситуацию как хорошую, как плохую — 33%.

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