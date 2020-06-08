Уфа, , 09:18 — REGNUM Четырех человек обвиняют в вымогательствах в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

По версии следствия, вымогательствами подозреваемые начали заниматься в 2018 году в Стерлитамаке. Подозреваемый лидер группы 24 лет занимается смешанными боевыми искусствами, а остальные подозреваемые — борьбой.

Следователи считают, что подозреваемые забрали у мужчины, который занимается медицинской практикой, оборудование, а возвратили только при получении от него крупной суммы денег. По версии следствия, некоторых потерпевших подозреваемые отвозили за город и угрожали расправой.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам вымогательства. Подозреваемые были задержаны стражами порядка и сотрудниками Росгвардии. При обысках были обнаружены и изъяты ножи, патроны и граната с запалом. Кроме этого, обнаружены документы на недвижимость, которая принадлежала местным жителям, и долговые расписки. Кроме этого, была изъята книга, которая была внесена в список экстремистских материалов.

Расследование дела продолжается.

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