Париж, , 09:10 — REGNUM Рестораны во Франции, включенные в Красный гид «Мишлен», могут предложить медицинскому персоналу «хорошее меню» по своему выбору, уделяя внимание соотношению цены и качества, передает BFM TV.

Ресторанам рекомендует запустить в понедельник, 8 июня, «хорошее меню», чтобы продлить импульс солидарности, рожденный во время кризиса в области здравоохранения.

Около 3500 ресторанов во Франции, имеют возможность принять участие в этой инициативе, которая будет развиваться по мере открытия ресторанов. 10% будет пожертвовано ассоциации, которая предложит продукты питания медицинскому персоналу.

Известно, что несколько знаменитых шеф-поваров, которые мобилизовались, чтобы накормить лиц, ухаживающих за больными в разгар эпидемии, пообещали принять участие.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, за действующего мэра Парижа Анн Идальго готовы проголосовать во втором туре муниципальных выборов в Париже 44% избирателей.

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