Найроби, , 08:58 — REGNUM В округах Найроби и Момбаса в Кении на 30 дней были продлены меры по сдерживанию распространения коронавируса, среди которых — строгие ограничения на выход жителей из своих домов и квартир, а также на пассажирские перевозки внутри округов. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента Кении, сделанное в доме правительства в Найроби.

Президент страны Ухуру Кеньятта также объявил об отмене карантина в округах Квале, Килифи, а также в двух районах столицы страны, Найроби, — Старый город и Истли. Он подчеркнул, что причина снятия ограничений в указанных районах — снижения числа случаев заражения.

Лидер также сообщил о сокращении комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 05:00 по местному времени.

Кеньятта подчеркнул, что снятие 20% общенациональных мер по борьбе с коронавирусом может спровоцировать 200 000 новых случаев заражения и 30 000 смертей к декабрю 2020 года.

«Если меры будут ослаблены на 60%, пик [вспышки коронавируса придется на октябрь], при этом еще 450 000 будут заражены, а 45 000 погибнут», — заявил он.

Президент также сообщил, что школы страны будут открыты с 1 сентября 2020 года.