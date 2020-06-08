Москва, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки в Москве зафиксирован 51 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Об этом 8 июня сообщили в московском оперштабе.

В штабе напомнили о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности. До 14 июня эти меры являются обязательными.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных на территории Бурятии случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 44 и стало составлять 1 877.

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