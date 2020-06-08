Ульяновск, , 08:49 — REGNUM В Ульяновской области возобновили вакцинацию детей и начал работу центр общественного здоровья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания межведомственного совета в сфере охраны здоровья граждан.

Глава региона Сергей Морозов сослался на то, что «вопросы демографии являются наиважнейшими», в связи с чем начал принимать пациентов центр общественного здоровья, где увеличивают число профилактических мероприятий. Также внедряются региональные и муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, включая помощь населению в отказе от вредных привычек и повышении уровня физической активности.

Кроме того, со 2 июня в регионе возобновлена плановая вакцинация детей. По мнению главы региона, также «необходимо вплотную заняться реализацией программ по оздоровлению сотрудников предприятий и организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за складывающейся эпидемиологической обстановки планируют перенести парад Победы на сентябрь. Напомним, на 7 июня, в регионе выявлено 3168 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 94. Выздоровели 954 человека, умерли 14.

Читайте развитие сюжета: В Ульяновской области выявлены ещё 97 носителей коронавируса