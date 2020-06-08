Тюмень, , 08:45 — REGNUM В Тюмени своё 103-летие отметил ветеран трёх войн Сергей Кочкин. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Тюменские единороссы поздравили ветерана трёх войн Пресс-служба тюменского областного отделения «Единой России»

Сергей Степанович Кочкин родился 5 июня 1917 года, став первым ребёнком в большой многодетной крестьянской семье. Призвали его в Красную армию в 1938 году, и с 1939 года он уже участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол, в 1940-м — в составе лыжного батальона в войне с Финляндией. Демобилизации Сергей Кочкин не увидел — в июне 1941 года грянула Великая Отечественная война. На фронте с первого до последнего дня — участвовал в боях за Берлин. Награждён медалью «За отвагу» и орденами Отечественной войны первой и второй степеней и другими.

За годы войн Сергей Кочкин был трижды ранен. После Победы ветеран работал на строительстве Южно-Сибирской магистрали и в 1966 году переехал в Тюменскую область строить дорогу Тюмень — Ямбург.

Тюменские единороссы из-за эпидемиологических мероприятий в этом году поздравили уникального ветерана с днём рождения, подарив почёт, уважение, цветы и мобильный телефон.