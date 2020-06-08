Париж, , 08:42 — REGNUM Парижский суд разрешил начать работы по расчистке подвалов жилого здания, расположенного по адресу улица Рю-де-Тревиз в Париже более чем через год после сильного взрыва бытового газа, передает BFM TV.

Планировалось, что работы начнутся за день до введения карантина в стране и продлятся три месяца.

После работ специалисты проведут исследования, чтобы выяснить, могут ли жители вернуться в это здание или нет. В начале сентября жители дома также смогут приехать и забрать свою мебель.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в центре Парижа произошел 12 января 2019 года. В результате утечки газа погибли четыре человека, шестьдесят человек получили ранения.