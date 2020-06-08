Кемерово, , 08:41 — REGNUM Внутрисосудистый хирург из Кемерова Данил Наумов на своей странице в Instagram рассказал, почему в Кузбассе, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом, снимаются ограничительные меры.

«Смысл самоизоляции в основном в том, чтобы замедлить заболеваемость, пока формируется: отточенный план работы с инфекцией, строятся новые пункты приёма больных, составляются чек-листы, поиски вакцин, денег на все это и т. д., — написал Наумов. — Это, конечно, не означает: «ну, все мы готовы, выпускайте Кракена, пусть все начинают болеть». Но скажу вам так — эпидемии заканчиваются, как правило, когда 50% населения переболеют, либо изобретут вакцину. Поэтому не забываем о личной защите, гигиене и главное — это ваш иммунитет: не переохлаждайтесь, высыпайтесь, кушайте овощи и фрукты и чаще улыбайтесь».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июня, выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.

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