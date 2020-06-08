Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 08:39 — REGNUM В Белоярском Свердловской области прокуратура ведёт проверку по поводу возможного нарушения жилищных прав людей, которые ранее были переселены из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Поводом стали публикации в СМИ. Жилой дом по улице Школьная, 9, был сдан 1 июня 2016 года. В него переселили граждан из аварийного жилья. И теперь они жалуются на недостатки, которые, по их мнению, были при постройке этого дома, и на ненадлежащие условия проживания.

Прокуратура планирует выездную проверку. К ней предстоит привлечь соответствующих специалистов, которые бы оценили соблюдение требований законодательства во время содержания общего имущества этого дома и деятельность управляющей организации. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.