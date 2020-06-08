Москва, 8 июня 2020, 08:38 — REGNUM В России проводят тестирование населения на коронавирус. Существуют три вида исследований на новую инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре.
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Первый — молекулярная диагностика. Этот тест проводят тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания. Берется мазок из носа и ротоглотки.
Второй — анализ на антитела (IgM и IgG). Тест позволяет оценить иммунитет человека к COVID-19. Для анализа производится забор крови.
Третий — анализ на вирусные антигены. Еще один экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Берется мазок из носа.
Как сообщало ИА REGNUM, тест на наличие коронавируса не хотят проходить 34% жителей России.
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