Москва, , 08:38 — REGNUM В России проводят тестирование населения на коронавирус. Существуют три вида исследований на новую инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Первый — молекулярная диагностика. Этот тест проводят тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания. Берется мазок из носа и ротоглотки.

Второй — анализ на антитела (IgM и IgG). Тест позволяет оценить иммунитет человека к COVID-19. Для анализа производится забор крови.

Третий — анализ на вирусные антигены. Еще один экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Берется мазок из носа.

Как сообщало ИА REGNUM, тест на наличие коронавируса не хотят проходить 34% жителей России.

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