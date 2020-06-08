Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В Ульяновской области из-за складывающейся эпидемиологической обстановки хотят перенести проведение парада Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оргкомитета «Победа».

Рассматривается возможность переноса проведения парада Победы на сентябрь, так как, по словам главы региона Сергея Морозова, «несмотря на все введенные ограничения, темп распространения коронавирусной инфекции в регионе пока не снижается». Предложение губернатора о переносе парада на сентябрь поддержали другие члены оргкомитета, включая представителей ветеранских и военных организаций региона.

Также в регионе проводится опрос по назначению времени проведения шествия «Бессмертного полка», который состоится в России 26 июля. Кроме того, на оргкомитете также обсудили подготовку и реализацию мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби.

Как сообщало ИА REGNUM, военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Новую дату выбрали после стабилизации эпидемиологической обстановки в России. 24 июня в городах воинской славы пройдёт парад Победы.

По данным оперативного штаба России на 7 июня, в Ульяновской области выявлено 3168 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 94. Выздоровели 954 человека, умерли 14.